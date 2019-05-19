Ruslar döndü, sıra Almanlarda

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) ve Concorde Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, “2019’un ilk 4 ayında yabancı turist sayısı yüzde 25 arttı. 2018’de 2.5 milyon Alman turist gelmişti. Bu yıl hedef 3 milyon Alman” dedi.

'REKOR KIRILIR'

Antalya’nın bu büyümeye önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Erkan Yağcı, “Bu yıl Antalya’da 16 milyon turist ağırlamayıhedefliyoruz. Antalya bölgesi geçen yıl Rus turist açısından neredeyse doyuma ulaştı.

2018’de 4.8 milyon olan Rus turist sayısını bu yıl yüzde 10 artırırız. Sezon böyle devam ederse yılı yüzde 20 büyümeyle tamamlayıp turist sayısında yeni bir rekor kırarız” diye konuştu.

YÜZDE 15 ARTIŞ

2015’te başlayan otellerdeki fiyat düşüşlerinin de geçen yıldan itibaren kademeli olarak artış sürecine girdiğine dikkat çeken Erkan Yağcı, şunları söyledi: “2014 rakamlar açısından en iyi yılımızdı. 2015- 2016’da ise yüzde 50’ye yakın bir düşüş oldu. Şimdi rakamlar yükselişe geçti. Bu yıl gelirde de yüzde 15 artışla rekor yılımız olan 2014’e ulaşmayı ve 36 milyar dolar turizm gelirini yakalamayı planlıyoruz.”

'YURT DIŞINDA KAZANIP TÜRKİYE’YE YATIRIYORUZ'

Concorde otellerini bünyesinde barındıran Zafer Grup, turizm sektörünün yanı sıra inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Antalya’daki Concorde Otel’den sonra KKTC’de de 120-130 milyon dolar yatırımla yeni bir otel açan grubun, Papua Yeni Gine, New York ve Polonya’da devam eden şantiyeleri bulunuyor.

Zafer İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Seyfittinoğlu, “Yurt dışında kazanıp Türkiye’ye yatırıyoruz. Bursa’da 1 hidroelektrik santralimiz, Hatay’da 2 tane rüzgar santralimiz var. Bodrum’da Koyunbaba koyunda 90-100 oda arasında bir otel projemiz bulunuyor” dedi.