Ruslar geri çekilmiyor! ABD, bu sözlerle açıkladı ve uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklamaları şöyle:

Rus basınında savaş çanları yüksek sesle çalıyor. 150 binden fazla asker hala Ukrayna sınırında. Burada hem geleneksel saldırılar olabilir ama Rusya'nın elindeki tek imkanlar bunlar değil. Rusya spesifik olarak Ukraynalı grupları hedef alabilir. Ben bugün bir savaş başlatmak için değil bir savaşı engellemek için buradayım.

Eğer Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse hepimizin içi rahatlayacak. Rusya'nın fikir değiştirdiğini görmüş olacağız. O zaman her türlü eleştiriyi de biz kabul ederiz. Başkan Biden'ın dediği gibi bu bir tercih savaşı olur. O zaman bizim de çok sert karşılığımız olur. Başka bir tercih daha var. Rusya hâlâ bunu seçebilir. Rusya hükümeti bugün çıkıp hiçbir arkasında yanıltma olmadan, "Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz" desin. Dünyaya göstersin bunu. Tanklarınızı, uçaklarınızı yeniden karargaha çekin, diplomatlarınızı öne sürün. O zaman dünya bu taahhüdünüzü hatırlar.



