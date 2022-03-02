Dünya Ruslar ilerlemesin diye halk bedenlerini siper ediyor

Ruslar ilerlemesin diye halk bedenlerini siper ediyor

Dünya

Ruslar ilerlemesin diye halk bedenlerini siper ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yedinci gününde, Ukrayna halkı direnmeye devam ediyor. Rus güçlerinin geçişini engellemek için yollara barikatlar kuran halk, yeri geldiğinde kendi bedenini siper ediyor.

02 Mart 2022, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaya başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Rus birlikleri başkent Kiev`e ilerlemeye devam ediyor. Ukraynalılar, bu ilerleyişi durdurmak için sokaklara, caddelere barikatlar kuruyor. Starobilsk ve Enerhodar'da da halk sokaklara barikatlar kurarak Rus birliklerinin ilerleyişini durdu. Halkın direnişi drone ile çekilen görüntülere yansıdı. Rus askeri konvoyunun önü kesilip ilerlemesi engellendi. Direnişçilerin görüntüleri, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporozhye bölgesinde yer alan Energodar'da kaydedildi. Rus işgalcilerin geri çekildiği ancak yeniden saldırıya hazırlandığı bildiriliyor.



Öte yandan, Ukraynalıların Rusların ilerleyişini durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek. Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.

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