Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un Doğu Avustralya'daki New South Wales'te bulunan ve geniş bir arazi içinde inşa edilen malikanesi çıkan orman yangınında kül oldu.

'Ailem arkadaşlarım tarafından kurtarıldı'

Russell Crowe, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Ben Avustralya'da değilim. Ailem arkadaşlarım tarafından kurtarıldı ve güvende" diyerek haberi duyurdu. Ünlü oyuncu yangından etkilenen vadide bulunan herkese de iyi dileklerini gönderdi.

'Moral, destek vermek isteyen sevenlerine duyurmak istedim'

Russell Crowe'un bu paylaşımını Cem Yılmaz da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Cem Yılmaz, "Sevgili abimiz @russellcrowe'a en iyi dileklerinizi gönderiyoruz... Ona ve ailesine çok geçmiş olsun diyoruz. Bir yangın hadisesi olmuş ve herkes güvendeymiş... Moral, destek vermek isteyen sevenlerine duyurmak istedim" diyerek takipçilerine duyurdu. Russell Crowe, evinin gördüğü zararı gözler önüne seren fotoğrafları da Twitter ve Instagram hesaplarından takipçilerine duyurdu.





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