Kültür & Sanat Russell Crowe, Thor filminin kadrosuna katıldı

Russell Crowe, Thor filminin kadrosuna katıldı

Kültür & Sanat

Russell Crowe, Thor filminin kadrosuna katıldı

Gladyatör filmiyle tanınan Oscar'lı oyuncu Russell Crowe, dördüncü Thor filmi olan Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna girdi.

30 Mart 2021, Salı 16:48 Son Güncelleme:
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Ünlü aktör Russell Crowe, şu anda Avustralya'da çekimleri süren; Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson ve Christian Bale'in başrollerini paylaştığı, Marvel Stüdyoları'nın Thor: Love and Thunder filminde rol alacak. 56 yaşındaki oyuncunun filmdeki rolü gizli tutulurken, hayranları için sürpriz bir karakter olması bekleniyor. Deadline, haberi, Crowe'un hafta sonu filmin oyuncularıyla rugby oynarken görülmesine dayandırdı.

NTV'de yer alan habere göre, Oscar'lı yönetmen Taika Waititi, dördüncü Thor filmi olan Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna Matt Damon, Luke Hemsworth ve Sam Neill isimlerini ekledi. Ünlü oyuncular, 2017 yapımı Thor: Ragnarok filmindeki Loki, Thor ve Odin versiyonlarını canlandırdıkları rollerini yineleyecek. Melissa McCarthy, daha önce Cate Blanchett'in canlandırdığı “Ragnarok” kötüsü Hela karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

MAYIS 2022'DE GÖSTERİME GİRECEK

Kötü adam Gorr the God Butcher'ı canlandıran Christian Bale, uzaylı Korg rolünü yeniden canlandıran Waititi ve Asgardlı savaşçı Sif olarak geri dönenen Jaimie Alexander da kadroda yer alıyor. Chris Pratt ve Karen Gillan ise sırasıyla Yıldız Efendisi ve Nebula olarak "Guardians of the Galaxy" filmindeki rollerini yeniden canlandırıyor. Filmde Natalie Portman da Mighty Thor'u oynuyor. Taika Waititi, senaryoyu Jennifer Kaytin Robinson'la birlikte yazdı. Thor: Love and Thunder, 6 Mayıs 2022'de gösterime girecek.


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