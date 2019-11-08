Son dönemde aldığı kilolarla konuşulan Russell Crowe'un göbek bölgesinin iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. Crowe'un rol aldığı ve psikopat bir karakteri canlandırdığı Unhinged filmindeki rolü için bilerek kilo aldığı öne sürülse de, birçok hayranı zaten fazla kilolarıyla sorunu olan Crowe'un rol için bile olsa bu kadar şişmanlamasının sağlığını tehlikeye attığını savunuyor. Sosyal medya platformlarında görüş bildiren bazı hayranları "Böyle bir ortamda böyle bir halde bu fotoğrafları çekmeniz çok mu gerekliydi?" derken, bazıları da "Onun kadar ünlü biri her an görüntüleneceğini bilmeli" diye yazdı.



