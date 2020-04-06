Rüştü Reçber hastaneden taburcu edildi

Corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından sonuçları pozitif çıkan ve corona virüs teşhisi konulan efsane kaleci Rüştü Reçber bugün itibarıyla taburcu oldu. Efsane kaleci 29 Mart'tan bu yana hastanedeydi.

Rüştü'nün tedavisinin evde devam edeceği öğrenildi. Eşi Işıl Reçber'in "İyileşsin, başka bir şey umrumda değil" dediği Rüştü'nün sigara kullanmasının corona virüsle mücadelede zorluk çıkardığı bildirilmişti.

Işıl Reçber, eşi hastanedeyken, "72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler" açıklamasını yapmış ve düzenli olarak Rüştü'nün durumuyla ilgili bilgi paylaşmıştı.

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