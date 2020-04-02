Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." denildi.

Eşi o haberleri yalanladı

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, yoğun bakımda haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada Rüştü Reçber ile ilgili ‘Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…’ dedi.

Corona virüs testinin pozitif çıktığını böyle duyurmuştu

Rüştü Reçber'in corona virüs testi sonucunu eşi Işıl Reçber Instagram hesabından paylaşmıştı.

"İyi geceler;

Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin.''

AA

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