Dünya Rüşvet operasyonunda delilleri yutmaya çalıştı

Rüşvet operasyonunda delilleri yutmaya çalıştı

Dünya

Rüşvet operasyonunda delilleri yutmaya çalıştı

Rusya'da Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında bölge ofisi başkan yardımcısı kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yutmaya çalıştı.

02 Mart 2020, Pazartesi 15:47 Son Güncelleme:
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Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Baskın sırasında bölge ofisi başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise sırtına vurduğu görüldü.

Olay, Rusya’nın İrkutsk kentinde 28 Şubat’ta meydana geldi. Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlev’in, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı; polisin ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlev’in sırtına vurduğu görüldü.

Yaklaşık 15 bin Türk lirası değerinde

Yerel medya, Zhuravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.

DHA


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