Rusya 1 Türkiye 1 - Maç özeti

4. dakikada Rusya gole yaklaştı. Sol kanattan Miranchuk'un kullandığı kornerde, Dzyuba altı pas önünde boş pozisyonda kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti. 23. dakikada kaleci Mert Günok'un hatalı pasını Rus oyuncular kaptı. Miranchuk, bekletmeden ceza yayı önündeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba da ceza sahası içinde boş pozisyondaki Kuzyaev'e topu gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Rusya öne geçti. Orta sahadan süratle ilerleyen Zobnin, ceza sahasına yerden pasını attı. Dzyuba'nın bıraktığı topa Miranchuk gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Burak Yılmaz topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shunin'in ellerinde kaldı.

55. dakikada Cengiz’in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Shunin uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

58. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Bu noktada bomboş durumdaki Kenan Karaman topu filelere göndermeyi başardı. 1-1

78. dakikada orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz’i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin’in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.

86. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Zeki Çelik, Burak Yılmaz’la ver kaç yapıp karşı karşıya kaldı ancak şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

AA-İHA







