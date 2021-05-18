Dünya Rusya, 4'üncü koronavirüs aşısını piyasaya sürüyor

Rusya, 4'üncü koronavirüs aşısını piyasaya sürüyor

Dünya

Rusya, 4'üncü koronavirüs aşısını piyasaya sürüyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen aşılar hakkında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 4'üncü aşının da yakında piyasaya sunulacağını belirtti.

18 Mayıs 2021, Salı 16:25 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçilerini Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Büyükelçilere seslenen Putin, dünyayı koronavirüs salgınına karşı birlik olmaya davet ettiğini ifade etti. Toplantıda konuşan Putin, “Rusya, yabancı ortaklarıyla salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya sıcak bakıyor. Koronavirüs enfeksiyonuna karşı kendi etkili aşılarımızdan üçünü hızla geliştirmeyi başardık. Dördüncüsü yakında piyasaya sürülecek” dedi. Öte yandan, Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının piyasaya, doz başına KDV 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıklandı.

DHA

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