Bilim & Teknoloji Rusya, ABD ile uzaydaki işbirliğini uzatma kararı aldı

Rusya, ABD ile uzaydaki işbirliğini uzatma kararı aldı

Bilim & Teknoloji

Rusya, ABD ile uzaydaki işbirliğini uzatma kararı aldı

Rusya, ABD ile uzaydaki iş birliğini uzatma kararı aldı. Yapılan açıklamada ilk olarak 1992'de imzalanan uzayda iş birliği anlaşmasının 2030 yılına kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
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İlk olarak 1992 yılında imzalanan anlaşma Rusya tarafından bir kez daha uzatıldı. Anlaşmanın 2030'a kadar geçerliği olacağı duyuruldu.

Bugüne kadar 4 kez uzatılan uzayda iş birliği anlaşması Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin tarafından sabah onaylanan kararname ile resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın Rusya ile ABD arasında uzayda barışçıl amaçlarla araştırma yapılmasını öngördüğü bilgisine yer verildi.

ABD, Kırım'ın Rusya’ya bağlandığı 2014 yılından beri Moskova’ya çeşitli sebeplerle yaptırım uyguluyor. Ancak bu yaptırımlar uzay çalışmalarındaki iş birliğini kapsamıyor.

NASA, SpaceX ile yapılan anlaşmaya kadar yörüngeye astronot göndermek için Rusya'dan destek alıyordu.

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