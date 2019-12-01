Rusya aşı kampanyası için 'vampirlerden' yardım aldı

Rus yetkililer ilginç bir kamu spotuna imza attı. Aşı karşıtlarının arttığı dönemde, Moskova Sağlık Koruma Departmanı, vatandaşları aşı yaptırmaya teşvik etmek için YouTube kanalında 'vampir'lerin kullanıldığı bir video yayımladı. Videoda, bir vampirin kızıyla beraber doktora gittiği görülüyor. Baba vampir doktora, kızının ‘aşıları yapılmamış birisinin kanını içmesinin güvenli olup olmadığını’ soruyor. Doktorsa buna cevaben kan içmemenin daha iyi olacağını söylüyor ve 'Aşılanmamış birisinin kanı çok tehlikeli olabilir' diyor. Daha sonra da çocuklara aşı yaptırmanın faydalarını sıralıyor. Erkek vampir de doktorun anlattıkları karşısında, “Yani bazı ebeveynlerin çocuklarını aşılatmamasının sebebi bu mu? Aşıya, çocuklarını ısırmamıza engel olmak için mi karşı çıkıyorlar?” diyor.





Sputnik'te yer alan habere göre, söz konusu videonun yayınlanması, Moskova’nın sağlık yetkililerinin, aşılanma oranını artırmanın yollarını aradığı bir döneme denk geliyor. Şehrin sağlık komitesinin başkanı da dahil olmak üzere yerel milletvekilleri perşembe günü aşı yaptırmanın zorunlu hale getirilmesini önermişti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Rusya’da da aşı karşıtı aktivistlerin sayısı artmış durumda. Aşı karşıtı aktivistler aşılarla beraber çocuklarının vücuduna gerek olmaması halinde bazı kimyasalların da enjekte edildiğini, yarardan çok zarar getirdiğini savunuyor. Kimileri de dini gerekçelerle çocuklarına aşı yapılmasına karşı çıkıyor.

Kızamık vakaları arttı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri temmuz ayında yaptıkları açıklamalarda aşı yaptırma oranlarının dünya genelinde tehlikeli bir biçimde düştüğünü, bunun büyük oranda aşı yaptırmaya yönelik şüphenin artmasından kaynaklandığını söylemişlerdi. WHO yetkilileri ayrıca ağustosta, Avrupa’da kızamık vakalarının çok hızlı bir biçimde çok arttığı uyarısında bulunmuştu. Rusya da 2019’un ilk altı ayı içerisinde gözlenen kızamık vakalarının yüzde 78’inin görüldüğü dört ülkeden birisiydi. Diğer üç ülkeyse Ukrayna, Kazakistan ve Gürcistan olarak açıklanmıştı.