Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti: 2 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi” denildi.

BİRLİKLERİ GERİ ÇEKME ÇAĞRISI

Öte yandan AB Güvenlik Konseyi’nden Borrell adına yapılan yazılı açıklamada, “Artan gerilim, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki temas hattı boyunca artan ateşkes ihlalleriyle daha da kötüleşiyor. AB, Minsk anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturan ağır silahların kullanımını ve sivil bölgelerin gelişigüzel bombalanmasını kınamaktadır. Ukrayna'nın devam eden provokasyonlar ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında temkinli duruşunu takdir ediyoruz” denildi. Rusya’ya sınır hattındaki birliklerini geri çekme ve gerginliği azaltma çağrısının da yapıldığı açıklamada, “AB, Donetsk ve Luhansk gibi hükümet dışı bölgelerden gelen Ukrayna saldırısı iddialarına dair hiçbir gerekçe görmemektedir. AB, Rusya'yı anlamlı diyalog, diplomasi, itidal ve gerilimi düşürmeye davet etmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısı, ortaklarla koordine edilen kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere sahip olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

2 URKAYNA ASKERİ ÖLDÜ, 4 ASKER YARALANDI

Ukrayna ordusunun sivillere ya da sivil yerleşim yerlerine ateş açmadığının ifade edildiği açıklamada, bombardıman sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı aktarıldı.





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