Rusya, NASA astronotu Serena Auñón-Chancellor'ın ISS'deyken zihinsel bir çöküş yaşadığını ve 2018'in başlarında Dünya'ya dönmek için bir Rus uzay modülüne kasıtlı olarak zarar verdiğini öne sürüyor.

2018 yılında ISS'de Soyuz uzay aracında ortaya çıkan 'gizemli' delikler, o dönemde epey konuşulmuştu. Roscosmos kozmonotları deliğin sebebini anlayabilmek için saatler süren bir uzay yürüyüşüne çıkmış, ancak aradan geçen bunca zamana rağmen deliklerin nedeni tam olarak açıklanamamıştı.

İddiaya yönelik herhangi bir kanıt yok. Yalnızca olayın yaşandığı sırada Rus ve Amerikan kaynaklarının her ikisinde de 'garip bir şekilde' kameraların çalışmadığı söylemi ve astronotların yerçekimsiz ortamda uzun süre kalmalarının etkilerine yönelik bir araştırma var.

NASA astronotlarının Roscosmos ekibinin aksine yalan makinesi testinden geçmeyi reddettiği bilgisi de raporlarda yer alıyor. TASS ayrıca Roscosmos'un o süreçte ISS'deki aletlerde Soyuz'a ait metal tozları için inceleme imkanı da edinemediğini belirtti.

Raporlarda yer alan ve mantıklı görünen tek iddia ise küçük uzay enkazı parçalarının Soyuz'a çarpmış olabileceği.



