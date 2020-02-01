Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Bonn kentinde düzenlediği basın toplantısında, Vuhan'dan tahliye edilenlerin Almanya'ya doğru yolda olduklarını belirtti.

Moskova'da uçağa iniş izni verilmemesi sebebiyle mürettebat değişimi için giden ekibin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yönlendirildiği bilgisini paylaşan Kramp-Karrenbauer, Helsinki'den kalkacak uçağın Frankfurt Havalimanı'na inmesinin önünde engel kalmadığını vurguladı.

Rusya'nın ülke üzerinden uçuş izinini verdiğini dile getiren Kramp-Karrenbauer, ancak daha önce uçağın Moskova'ya iniş yapmasının taahhüt edilmesine rağmen Rusya'nın Moskova Havalimanı'na iniş izni vermediğini kaydetti.

Bakanlık durumu değerlendirecek

Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Rus tarafının resmi açıklamasında gösterdiği Moskova Havalimanı'nda kapasite olmamasının yanında ne gibi sebeplerin bulunduğunu gelecek hafta Almanya Dışişleri Bakanlığıyla değerlendireceklerini kaydetti. Vuhan'dan tahliye edilen kişileri taşıyan uçağın yerel saatle 15.50'de Frankfurt Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Alman basınına göre, uçakta yaklaşık 90'ı Alman vatandaşı 120'nin üzerinde kişi bulunuyor.

Bu kişiler, tedbir amaçlı Frankfurt Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Kuvvetleri Üssü'nde hazırlanan merkeze götürülecek ve burada yaklaşık 2 hafta karantinaya alınacak.

AA