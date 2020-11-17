Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Salı günü COVID-19 hakkında yeni bilimsel verileri sanal bir sempozyumda açıkladı.

Popova, Sibirya'da dolaşan yeni corona virüste bazı değişiklikleri tespit ettiklerini söyledi.

Popova, "Sibirya Bölgesi'nde, belirli mutasyonlarla corona virüsün yeni bir versiyonunu oluşturmakta olduğuna tanık oluyoruz" dedi.

Rus Haber Ajansı TASS'ın haberine göre, Rus yetkili söz konusu mutasyonların bulaşıcılık ve öldürücülük konusunda nasıl bir etkiye yol açtığına dair ayrıntı vermedi ancak Avrupa ülkeleri ve Japonya'da da COVID-19'un mutasyona uğradığını belirtti.

Rusya'da ölü sayısında rekor artış

Rusya'da yeni tip corona virüs (COVID-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı.

Rusya corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 22 bin 410 artarak 1 milyon 971 bin 13'e, iyileşen sayısı ise 22 bin 55 artışla 1 milyon 475 bin 904'e ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle 442 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 33 bin 931'e çıktı.

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