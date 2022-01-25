Dünya Rusya, Covid-19 vaka sayısında yine rekor kırdı

Rusya, Covid-19 vaka sayısında yine rekor kırdı

Dünya

Rusya, Covid-19 vaka sayısında yine rekor kırdı

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 67 bin 809 yeni Covid-19 vakasıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

25 Ocak 2022, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Rusya, Covid-19 ile mücadele etmeye devam ediyor. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 67 bin 809 Covid-19 vakası ile birlikte rekor tazeleyen Rusya, salgının başından beri tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da son verilerle birlikte 11 milyon 241 bin 109 oldu. Son 24 saatte hayatını kaybeden 681 kişi ile birlikte ülkedeki toplam can kaybı da 327 bin 448’e yükseldi. Sağlığına kavuşan kişi sayısının 26 bin 404 olduğu Rusya’da, toplam iyileşen sayısı 10 milyon 71 bin 740 oldu.

İLK SIRADA MOSKOVA VAR

Covid-19 vaka sayısında hep ilk sırada olan başkent Moskova’da son 24 saatte 18 bin 935 yeni vaka tespit edildi ve kentteki toplam vaka sayısı da 2 milyon 212 bin 980’e ulaştı.

Rusya'da resmi verilere göre 82 milyon kişi tek doz, 78 milyon kişi ise çift doz Covid-19 aşısı oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonu nedeniyle vakalarda yaşanan artışa rağmen sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini ifade etmişti.

İHA


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