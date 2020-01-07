Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye geldi. Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Yetkililer tarafından karşılandı

Özel bir uçakla saat 21.00'da Moskova'dan İstanbul'a gelen Lavrov İstanbul Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Lavrov daha sonra apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

İSTANBUL (DHA)