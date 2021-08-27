Dünya Rusya duyurdu: Dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya duyurdu: Dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi

Dünya

Rusya duyurdu: Dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.

27 Ağustos 2021, Cuma 02:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi. 18 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak.

Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler yaratabileceği belirtiliyor.

Kovid-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı bildirilmişti.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020’de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.

AA

İlgili Haberler
Korkutan açıklama: Dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Korkutan açıklama: Dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor