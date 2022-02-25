Dünya Rusya ele geçirdi: Çernobil'de yüksek radyasyon seviyeleri kaydedildi

Rusya ele geçirdi: Çernobil'de yüksek radyasyon seviyeleri kaydedildi

Dünya

Rusya ele geçirdi: Çernobil'de yüksek radyasyon seviyeleri kaydedildi

Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu, ülkenin Rus güçlerine karşı kontrolünü kaybettiği Çernobil Nükleer Santrali'nde aşırı radyasyon seviyelerinin kaydedildiğini bildirdi.

25 Şubat 2022, Cuma 11:51 Son Güncelleme:
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TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu dalgalanmaların ağır askeri ekipmanların hareketi ve radyoaktif tozun havaya salınması nedeniyle olabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak dün akşam yaptığı açıklamada Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirmişti.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi de Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin "o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını" söylemişti.



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