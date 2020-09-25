Rusya: Evrensel bir doğal antibiyotik bulduk
Tümen Devlet Üniversitesi'nden bilim insanları, Rus meslektaşlarıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda patojenlerin ilaçlara karşı direncini ortadan kaldıran evrensel bir doğal antibiyotik bulduğu belirtildi.
25 Eylül 2020, Cuma 10:49 Son Güncelleme:
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Applied Biochemistry and Microbiology dergisinde yayınlanan makaleye göre Rus bilim insanları devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.
Derginin yazarları, bulunan maddenin bakteri ve mantarların insanlarda ve hayvanlarda yol açtığı enfeksiyon hastalıklarının birçoğuyla etkili şekilde mücadele edilmesine katkı sunduğunu belirtti.
Tümen Devlet Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre farmakolojinin görevlerinden biri, piyasadaki antibiyotiklere karşı çoklu (MDR) veya mutlak (XDR) direnç sahibi olan mikroorganizmalarla başa çıkabilecek doğal antibiyotikler bulmak.
Bu bağlamda uzmanlar, bulunan maddenin bakterilerin biyofilm oluşturma kapasitesini yok ettiğini ve böylece patojenlerin antibiyotiklere karşı direncini ortadan kaldırdığını vurguladı.