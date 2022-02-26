Bilim & Teknoloji Rusya, Facebook'u yavaşlatma uygulamasını başlattı

Rusya, Facebook'u yavaşlatma uygulamasını başlattı

Bilim & Teknoloji

Rusya, Facebook'u yavaşlatma uygulamasını başlattı

Rusya Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Meta'nın Rus medya kuruluşlarına uygulanan engelleri kaldırmadığını belirtti.

26 Şubat 2022, Cumartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya platformu Facebook'u barındıran Meta şirketinin Rusya yönetiminin Rus medya kuruluşlarının hesaplarına uygulanan engellerin kaldırılması ile ilgili taleplerini yerine getirmeyi reddettiğini duyurdu.

Roskomnadzor, Facebook sosyal paylaşım servisine yönelik daha önce alınan yavaşlatma kararının uygulamaya başladıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken çok sayıda insanın Facebook üzerinden gelişmeleri takip ettiği, görüntüleri paylaştığı biliniyor.

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