Rusya geri adım attı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya’nın Kerç Boğazı’nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslim edilmek üzere Kerç Boğazından ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Ukrayna ile varılan anlaşmaya göre ’Nikopol’, ’Yeni Kapu’ ve ’Berdyansk’ savaş gemileri, 18 Kasım’da kararlaştırılan yerde teslim edilecek." ifadelerine yer verildi.

Esir ve tutuklu değişimi eylülde yapılmıştı

Rus savaş gemileri, geçen yıl kasım ayı sonunda Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında, kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye el koymuş ve personeli gözaltına almıştı. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, mayısta, Rusya’nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ile 24 mürettebatın serbest bırakılması yönünde karar almıştı. Rusya ile Ukrayna arasında Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi eylülde yapılmıştı.

AA