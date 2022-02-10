Rusya ile İngiltere arasında 'benzeri görülmemiş' görüşme

Ukrayna krizi ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söyledi. İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Moskova'da yaptığı görüşmelerin başında Lavrov, 'İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... bu hiçbir yere giden yol' dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya’nın şartlarını öne sürdü.

'NATO TATBİKATTAN VAZGEÇSİN'

Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO'nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova, "Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna’ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor" dedi.

ABD basını tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, "Ukrayna'ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma" dedi.







