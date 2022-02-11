Dünya Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı

Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı

Dünya

Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere ile savunma alanında temasların devam etmesi noktasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

11 Şubat 2022, Cuma 23:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün Moskova’da bir araya geldi. Ukrayna’daki kriz başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunan iki bakan görüşmede ayrıca Rusya-İngiltere ilişkilerini ele aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu ve Bakan Wallace görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "Toplantıda iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki temasların devamı konusunda mutabakata varıldı. Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, askeri alanda ikili işbirliğini yeniden tesis etme önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. Savunma departmanları aracılığıyla temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, askeri faaliyetler sırasında olayların önlenmesi ve kasıtsız çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Savaş kapıda! ABD saat verdi: Ülkeyi terk edin