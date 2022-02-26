'Rusya ile maç yapmayacağız' Resti çektiler...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Polonya'dan çok konuşulacak rest geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, "Daha fazla söz yok, harekete geçme zamanı! Polonya, Rusya'ya karşı Dünya Kupası playoff maçı oynamayacak" dedi.
26 Şubat 2022, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza yaptığı açıklamada "Daha fazla söz yok, harekete geçme zamanı! Polonya, Rusya'ya karşı Dünya Kupası play-off maçı oynamayacak" dedi.
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Lewandowski de Başkan Kulesza'nın açıklaması ile ilgili olarak "Bu çok doğru bir karar! Ukrayna'ya karşı silahlı saldırılar devam ettiği müddetçe Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız!" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN