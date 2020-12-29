Türkiye Rusya ile Türkiye ortak aşı geliştirmek için anlaşma imzaladı

Rusya ile Türkiye ortak aşı geliştirmek için anlaşma imzaladı

Türkiye

Rusya ile Türkiye ortak aşı geliştirmek için anlaşma imzaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı." dedi.

29 Aralık 2020, Salı 14:33 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklamasında bulunuyor. "Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasındaki “2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na katıldı.

Türkiye ile Rusya arasında aşı anlaşması

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Domates başta olmak üzere diğer ürünlerde engelleri, tarifeleri kaldırmamız lazım. Ticareti kolaylaştırmamız lazım. Rusya vatandaşları ülkemize vizesiz gelebiliyorlar. Ama Türk vatandaşları için de vizelerin kaldırılması gerektiğini bugün tekrar vurguladık.

Bu yıl pandemiye rağmen 'güvenli turizm' önlemleriyle 2 milyon Rus turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Geçen yıl 7 milyon rakamına yaklaşmıştık. Pandemi ile mücadelede ortak aşı geliştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji alanında da büyük ilerleme katettik.

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