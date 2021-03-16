Rusya, İngiltere'ye uçuş yasağını 16 Nisan’a kadar uzattı
Rusya, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'ye yönelik aldığı hava yolu sefer yasağını 16 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı.
16 Mart 2021, Salı 22:06 Son Güncelleme:
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'ye yönelik aldığı hava yolu sefer yasağını uzattı.
Merkezden yapılan açıklamada Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi koronavirüsün yayılmasını engellemek üzere Birleşik Krallık ile hava trafiğinin askıya alınma süresini uzatmaya karar verdi. Nüfusun sağlığını güvence altına almak için kısıtlamalar 16 Nisan 2021 23.59'a kadar uzatıldı denildi.
DHA