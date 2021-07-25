Putin, Rusya’da tüm ülkenin siber güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin yerel interneti üzerinde çalışıyor. Bu internetin denemelerini yapmak için ise Putin, ülkenin küresel internet bağlantısını kesti.

Rusya, internet testlerini 15 Haziran ve 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirdi. Yerel internetin ne derecede güvenilir olduğunu anlamak üzere yapılan testler, oldukça pozitif sonuçlar verdi.

İnternet Araştırma Enstitüsünden Karen Kazaryan, testlerin yoğun olduğunu fakat başarılı geçtiğini söyledi. Buna ek olarak Kazaryan, testlere şimdilik tam olarak güvenilemeyeceğini de ekledi.

Sürecin sonuca varması için zorlu yollardan geçmesi gerekiyor. Bunların başında altyapı problemleri geliyor.

Rusya’nın bu adımının Çin’de olduğu gibi interneti kısıtlamaya ve kontrol altında tutmaya yönelik olduğu düşünülüyor.