Dünya Rusya, Karadeniz ve Baltık açıklarında geniş çaplı tatbikat

Rusya, Karadeniz ve Baltık açıklarında geniş çaplı tatbikat

Dünya

Rusya, Karadeniz ve Baltık açıklarında geniş çaplı tatbikat

Rusya'nın Karadeniz’deki askeri tatbikatı devam ederken, Baltık Denizi açıklarında da geniş çaplı tatbikat başlatıldı.

27 Ocak 2022, Perşembe 13:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya’nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağı iddialarının ardından bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Söz konusu iddiaları birçok kez reddeden Rusya, deniz tatbikatlarına başladı.

Rus ordusuna bağlı Karadeniz filosunun pazartesi günü başladığı tatbikat devam ediyor. Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol açıkları ile Novorossyik kenti açıklarında başlayan tatbikata, 20'den fazla küçük anti-denizaltı gemileri, fırkateynler, mayın tarama gemileri, çıkarma gemileri, füze botları gibi donanmaya ait çok sayıda deniz araçları katıldı.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya aynı zamanda bugün Baltık Denizi'nde de tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Baltık filosuna bağlı 20 adet savaş gemisi, bot ve destek gemisi, planlı askeri eğitim etkinlikleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere üslerinden ayrılarak Baltık Denizi’nde belirlenen bölgelere gitti. Baltık filosu gemileri, birkaç taktik gruba bölünerek anti-denizaltı, hava savunma ve anti-mayın çalışmaları görevini yerine getirerek savaş tatbikatını gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.

İHA


İlgili Haberler
NATO'da Almanya çatlağı: Miğfer teklifi Ukrayna'yı çıldırttıLavrov: Moskova gerekli misilleme tedbirlerini alacaktırUkraynalı anne elinde sniper ile Rus askerlerini bekliyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kamera skandalı kaydetti: Covid aşısı yapan hemşire...