Rusya nükleer tatbikatta balistik füze fırlatacak!

Posta.com.tr / Kremlin’den yapılan açıklamada yarın Rusya’nın Kırım ve Karadeniz de dahil olmak üzere nükleer balistik füzelerinin ve seyir füzelerinin test edileceği geniş kapsamlı bir füze tatbikatı yapılacağı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat denetleyeceği tatbikat, Rusya'nın hava güçlerini, stratejik füze komutasını, Kuzey ve Karadeniz filolarını ve Kırım ile Ukrayna'da isyancıların elindeki bölgelere yakın olan Güney Askeri Bölgesi'ni kapsayacak. Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada, tatbikatın birliklerin hazır olup olmadığını ve nükleer ve nükleer olmayan silahların güvenilirliğinin denetleneceği balistik ve seyir füzelerinin fırlatılacağı Rus yetkililer tatbikatın önceden planlandığını iddia etse de, zamanlaması Ukrayna işgali korkusunu ateşliyor. Zira uzmanlar, Rus saldırısının ilk aşamada sınır bölgelerine, askeri üslere, altyapıya ve büyük şehirlere balistik füze saldırıları yapacağını tahmin ediyordu.

Münih’te yapılacak olan zirvede savunma bakanları Ukrayna’daki savaşı önlemek amacıyla bir araya gelecek. Rusya ise yıllardan sonra ilk kez kongreye delege göndermeyecek.

BLINKEN’A GÖRE RUSYA’NIN 4 İŞGAL ADIMI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir toplantısında Rusya’nın işgalde takip edebileceği 4 adımı şöyle açıklamıştı:

1) Uydurma bahane: Rusya, Ukrayna'yı uydurma bir terörist bombalama, sahte bir toplu mezar, sivillere yönelik insansız hava aracı saldırısı veya sahte - hatta gerçek bir kimyasal silah saldırısı gibi bahanelerle suçlayabilir.

2) Moskova'da acil durum toplantıları: Blinken, hükümetin en üst seviyelerinin, Ukrayna'daki Rusları savunmaları gerektiğine dair bir bildiri yayınlamadan önce, sözde krizi ele almak için acil durum toplantıları düzenleyebileceğini söyledi.

3) Saldırı: Sonraki aşamada Rus füzeleri ve Ukrayna'ya bombalar yağması, iletişimin sıkışması ve 'önemli Ukrayna kurumlarını' kapatmak için tasarlanmış siber saldırılarla gelecek.

4) Kara istilası: Rus tankları ve askerleri, ayrıntılı planlarda önceden belirlenmiş ve haritası çizilmiş olan kilit hedeflere doğru ilerleyecektir. Blinken, bu harekete Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de dahil olacağını söyledi.









BELARUS'TAN DESTEK

Daha önce olası bir saldırı durumunda Rusya'nın yanında yer alacağını duyuran Belasru lideri Alexander Lukashenko, bugün yaptığı açıklamada Batı tehdidiyle karşı karşıya kalınması durumunda ülkesinin nükleer silahlara ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Lukashenko, "Rakiplerimiz tarafından aptalca ve akılsızca adımlar atılırsa, bölgemizi korumak için sadece nükleer silahları değil, aynı zamanda süper nükleer silahları da kullanacağız" dedi. Lukaşenko ayrıca Rusya'dan S-400 almayı düşündüklerini ve Cuma günü Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'e olan desteğini açık bir şekilde duyurmuş ve “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da buna katılır” demişti. İki ülkenin daha sonra Ukrayna sınırında yaptığı dev askeri tatbikat, Lukaşenko'nun Putin'in ne kadar sağlam bir müttefiki olduğunu bir kez daha ortaya koydu.





İNGİLTERE'NİN YAYINLADIĞI İŞGAL PLANI

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı.Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, "Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" dedi.

Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.

İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.







