T24'ün The Washington Post'a dayandırdığı haberde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Rusya ordusunun Donbas'a girdiğini açıkladı. Borrell "Donbas'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul ediyoruz" dedi. Paris'te konuşan Borell "Bunun tam bir işgal olduğunu söyleyemem ancak Rusya askerleri, Ukrayna toprakları üzerinde" dedi.

BAKANLAR ACİL TOPLANACAK

AB dışişleri bakanları, bugün Rusya'ya yaptırım gündemiyle acil toplanacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da bugün katıldığı bir radyo programında, Rusya güçlerinin Ukrayna topraklarına girdiğini doğrulayabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararının ardından Rusya ordusunun bölgede "barış koruma" operasyonu yürüteceğini açıklaması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kınanmıştı. Rusya'nın kararı, ABD'nin ve İngiltere'nin yaptırımlarıyla sonuçlandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlenen acil durum toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaptırım paketinin hazır olduğunu söyleyerek, bu yaptırımların Rusya'yı çok sert vuracağını belirtti.

'RUSYA YAPTIRIMLARA ALIŞKIN'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı meslektaşlarım tarafından son 10 yılda tüm sorunlarda Moskova suçlanıyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Buna alıştık" dedi.

UKRAYNA VE ABD'DEN YAPTIRIM GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya’ya karşı uygulanması planlanan yaptırımlar ele alındı. Görüşme ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, “Yaşanan olaylar ışığında bir telefon görüşmesi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdim. Anahtar tema yaptırımlar konusuydu. Rusya’ya karşı sert yaptırımlar alınması konusunun altını çizdi” ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin ardından bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’tan geldi. Telefon görüşmesi ile ilgili ayrıntıları paylaşan Price, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü ve ABD’nin Ukrayna’ya sarsılmaz desteğini tekrarladı. Blinken, Rusya’nın Doğu Ukrayna’daki Rus vekil otoriteler tarafından kontrol edilen bölgelerin 'bağımsızlığını' tanıma kararına hızlı yanıt verdiğimizi kaydetti. İkili ayrıca bugün açıkladığımız güçlü önlemleri tartıştı ve ek adımların atılacağını da yineledi. Blinken, Kuleba’yı yarın bu konuları tartışmaya devam edecekleri Washington’da şahsen görmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi” dedi.





RUS TANKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Putin’in Ukrayna’nın ayrılıkçı 2 bölgesini tanımasının ve askere ‘gir’ emrini vermesinin ardından Rus tanklarının hareketi görüntülendi. The Sun’ın Al-Jazeera’ye dayandırdığı görüntülerde, Rus ordusuna ait iki tankın Ukrayna’nın doğrusuna ilerlediği görünüyor.

ÇİN'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya-Ukrayna krizine yönelik yaptığı açıklamada, "Çin, ihtilafların Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan ilkeler doğrultusunda ve barışçı yollardan çözülmesinden yana. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz" dedi. Açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararının kınanmaması ise dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, başkent Pekin’de gerçekleştirilen basın toplantısında Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü Wang, "Ukrayna meselesinde karmaşık bir tarihsel durum ve pratik faktörler mevcut. Çin’in Ukrayna konusundaki tutumu net ve tutarlıdır. Tutumumuz değişmemiştir. Çin, ihtilafların Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan ilkeler doğrultusunda ve barışçı yollardan çözülmesinden yana. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz" dedi.

Wang, Çin’in ilgili taraflarla temas ve iletişimi sürdüreceğine işaret ederek, "Her ülkenin güvenlik konusundaki çıkarlarına saygı gösterilmeli, bu çıkarlar korunmalıdır" ifadelerini kullandı. Çin’in Kiev Büyükelçiliği’nin bir hatırlatma yayımlayarak Ukrayna’daki Çin vatandaşlarına ve Çinli şirketlere güvenlik tedbirlerini artırmaları tavsiyesinde bulunduğu bilgisini de veren Wang, büyükelçiliğin ülkedeki Çin vatandaşlarına koruma ve yardım sağlamak için onlarla yakın teması sürdüreceğini kaydetti.

Çin yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını kınamadı.

İRAN, NATO'YU SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilime ilişkin tarafları sağduyulu olmaya çağıran bir açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Hatipzade, ABD öncülüğündeki NATO’nun bölgeye müdahalelerinin sorunu daha da derinleştirdiğini ifade etti. Sorunun diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini belirten Hatipzatede, taraflara gerilimi artıracak her türlü adımdan uzak durması çağrısında bulundu.



