Şoygu, açıklamasında, “YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, bölgenin Suriye sınır muhafızları ve Rus askeri polisinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlerin sınırı 30 kilometrelik derinlikte terk etmesi için verilen 150 saat sona erdi.

Soçi Mutabakatı'yla terör örgütü YPG'lilere verilen süre, bugün saat 18.00'da doldu. Rusya, çekilmenin tamamlandığını saat 17.37'de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin'in imzaladığı anlaşmaya göre, teröristler Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile tarihi bir mutabakata imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetlerin de 22 Ekim'de Soçi'de katıldığı 6 saat süren görüşme sonunda 10 maddelik mutabakat imzalanmıştı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Rusya ile Suriye’ye ilişkin çok önemli bir mutabakatın imzalandığını belirterek, "23 Ekim, öğlen saat 12.00'den itibaren, 150 saat içinde YPG’li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkartılacak, örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir” demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakat metnini okumuştu.

İşte mutabakatta yer alan 10 madde:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır:

1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir."

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DHA