Rusya Savunma Bakanlığı: Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, "Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı" dedi. Konaşenkov, Ukrayna'daki kriz çerçevesinde batılı ülkeler ile gerilim yaşanmasına sebep olan Belarus'taki tatbikatın son aşamasının Belarus'taki yabancı devletlerin büyükelçiliklerinin savunma ateşeleri ve yabancı medya mensuplarının izleyebileceğini söyleyerek, "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerindeki askeri savunma ataşeleri ve medya temsilcileri gözlemci olarak pratik talimlere davet edildi" ifadelerini kullandı. (İHA)









LAVROV'DAN SERT SÖZLER

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi.

Rusya Parlamentosu ise Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi. AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rus milletvekilleri Putin'in bu devletleri tanıması için ilk girişimlerde bulundu.

SAVAŞ POZİSYONU İDDİASI

Öte yandan CBS NEWS'a konuşan bir ABD'li yetkili bölgedeki Rus birliklerinin savaş pozisyonuna geçtiğini belirtti. Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi. Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

İŞGAL PLANI

Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı. İngiliz basını o raporlara ulaştı ve 'Putin'in Kiev'i kesme planı'nı kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu rapora göre, Moskova, Kiev'i ülkenin en iyi savaş birliklerinden kopartmak ve başkenti ele geçirmek için Ukrayna'ya birden fazla yerden saldıracak.

Ukrayna'nın en yüksek eğitimli ve en donanımlı birlikleri ülkenin doğusunda bulunuyor. Son raporlar Rus kuvvetlerinin kuzeyden Kiev'e saldırabileceği ve aynı zamanda çok eksenli bir istilayla doğudaki bu birlikleri hedef alabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya'nın Belarus'ta 30 bin muharebe birliği, seçkin Spetsnaz özel kuvvet birimleri, Su-35 savaş uçakları ve S-400 füze savunma sistemi bulunuyor.





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