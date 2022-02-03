Dünya Rusya Savunma Bakanlığı: S-400’ler Belarus’a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: S-400’ler Belarus’a ulaştı

Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: S-400’ler Belarus’a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti’ne ulaştığını ifade etti.

03 Şubat 2022, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
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Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında “S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı. Personel, boşaltma istasyonundan standart ekipman üzerinde Brest bölgesindeki tanıdık olmayan bir tatbikat alanına ilerleyecek” ifadelerini kullandı.


DHA


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