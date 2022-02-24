Dünya Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna istihbaratı sivillere saldırıldığı yönünde provokasyonlar hazırlıyor
  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna istihbaratı sivillere saldırıldığı yönünde provokasyonlar hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna istihbaratı sivillere saldırıldığı yönünde provokasyonlar hazırlıyor

Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna istihbaratı sivillere saldırıldığı yönünde provokasyonlar hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratını Rusya'nın sivillere saldırdığına ilişkin provokasyon hazırlamakla suçladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından her iki taraftan da art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya birlikleri tarafından sivillere saldırdığı yönünde görüntü ve materyaller hazırladığını iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Suriye’de faaliyet gösteren beyaz kasklılar tarafından uygulanan yöntemlerin benzeri, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından provokasyon amaçlı olarak uygulanmaya başlanıyor" dedi. Konaşenko, Ukrayna istihbaratını bu yöntemle dünyaya Rusya'nın kitlesel ölümlere neden olduğu yalanını duyurmak istemekle suçladı. Ukrayna ordusu tarafından Donbass’ta yaşayan sivil halka saldırılar gerçekleştirildiğini öne süren Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından Donbass’a bombalı saldırılar devam ediyor. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin sivil nüfusu arasında kayıplar var” diye konuştu.


İHA


İlgili Haberler
Rusya'nın saldırısı sonrası Kiev'de halk şehri terk ediyorUkrayna'da savaş başladı! Rusya harekat başlattı, kentler bombalanıyor patlama sesleri geliyor...


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AB Yüksek Temsilcisi Borrell: En sert yaptırım paketi hazırlanıyor