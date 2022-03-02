Rusya şimdi de ilkokul çocuklarını tutukladı

Posta.com.tr/ Rusya’da muhalif siyasetçinin paylaştığı fotoğraflarda, savaş karşıtı gösteri yapan ilkokul çocuklarının tutuklandığı görülüyor. Zırhlı polis arabasının arkasına bindirilen küçük çocuklar, Moskova’da gözaltına alındı. Çocukların Ukrayna konsolosluğunun önüne çiçekler bırakırken tutuklandığı bildiriliyor. Tutuklanan çocuklardan birinin üzerinde Rusça ‘Savaşa Hayır’ yazan bir pankart taşıdığı ve yazıların Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve maviye boyandığı görülüyor.

Diğer bir çocuğun ise karakoldayken masada pankartlarının olduğu ve arkasında bir polisin tutanak tuttuğu görülüyor.

Fotoğraflar muhalif siyasetçi Ilya Yashin tarafından Twitter’dan paylaşıldı. Yashin paylaşımında, ‘Sıra dışı bir şey yok: Sadece polis arabasının arkasında savaş karşıtı posterleri olan çocuklar. Burası Putin'in Rusyası, millet. Burada yaşıyorsunuz’ dedi.

Rusya sokaklarında savaş karşıtı gösteri yapan binlerce kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Neredeyse 1 milyon insan, sosyal medyada savaşın bitirilmesi için kampanya imzalıyor. Rusya’da savaş karşıtı göstericiler toplu halde gözaltına alınırken yetkililer sosyal medyada erişimi kısıtladı ve bağımsız haber sitelerini kapatmakla tehdit etti.

Rusya’da savaş karşıtı gösteriler basına yansıtılmıyor. 13 şehirden en az 350 göstericinin politik suçtan tutuklandığı düşünülüyor. Son 5 günde ise 6 bin kişinin gözaltına alındığı iddia ediliyor.







