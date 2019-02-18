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Rusya sınırsız menzilli nükleer güçlü füzesini test etti

Rus basını, Rusya’nın sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi olan Burevestnik’in ocak ayında başarıyla test edildiğini duyurdu.

18 Şubat 2019, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
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Rusya sınırsız menzilli nükleer güçlü füzesini test etti

Rus medyasına göre, sınırsız bir seyir kabiliyetini olan Burevestnik güdümlü nükleer füzenin en önemli aşaması başarıyla test edildi. Denemeyi, Rus ordusu resmi olarak teyit etmezken, test aşamasının nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise açıklanmadı.

Televizyon kuruluşu Russian Today’in yayınladığı görüntülerde bir grup mühendisin bazı bölümleri kapatılmış füzeyi dikkatlice incelediği görülüyor.

GÜNLERCE DÜNYA ÇEVRESİNDE DOLAŞABİLİYOR

Nükleer güçle çalışan 9M730 Burevestnik, sınırsız manevra kabiliyetiyle çok uzak mesafelere ulaşabiliyor ve günler boyunca Dünya çevresinde dolaşabiliyor.

Silahın başarılı bir şekilde çalışması halinde, füzenin Asya'dan Pasifik Okyanusu'na; oradan Güney Amerika’ya ve ABD hava sahasına girerek Meksika Körfezi'ne kadar ulaşabilecek güçte olduğu belirtildi.

MENZİLİ TOMAHAWK'LARIN 10 KATI

Burevestnik’in menzilinin ABD’ye ait bir Tomahawk seyir füzesinden en az 10 kat daha yüksek olduğu açıklanmıştı.

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