POSTA.COM.TR- İngiliz Mirror'ın haberine göre, Rusya'nın kendi tarihinde yaptığı en büyük "uzay savaşı" roket fırlatmasının başarısız olduğu ve Dünya'ya 20 ton yük büyüklüğünde bir gönderebileceği iddia edildi.

İddialara göre yeni nesil Angara A-5'in ağır taşıyıcı roketi arızalandı ve sadece alçak yörüngeye ulaştı, hedefinden geri kaldı ve Dünya'ya geri düşmeye başladı.

Sadece bir maket uydu olmasına rağmen, yeni bir askeri silah dağıtım sistemi olarak Rusya için çok önemliydi ve çoğunun atmosfere yeniden girdikten sonra yanması muhtemel.

Roketin asıl kullanım amacı gelişmiş casus ve silah navigasyon uydularını yörüngeye sokmak için de olsa, Ay görevlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Uzmanlar, Angara'nın başarılı bir kalkış yaptığını ancak daha sonrasına Persei güçlendiricisinden ayrılmayla ilgili sorun yaşadığı ve asıl sorunu bunun yarattığını açıkladı.

Rus basınınından Moskovsky Komsomolets'e göre, sahte uyduyu düşük yörüngede bıraktı ve haftalar içinde dünyaya düşmesi muhtemel. Gazete, Persei'nin test görevinde beş motor yakmak zorunda kaldığını, ancak ikincisinde arızalı olduğunu söyledi.





Gazete şunları söyledi:

"Bu başarısızlık, son üç yılda Roscosmos'ta [Rus uzay ajansı] ilk tam teşekküllü fırlatma kazası olarak kabul edilebilir. Eğer gerçek bir uydu yük olarak gemide olsaydı, kaybolurdu."

Sonuç olarak, model uydu, deniz seviyesinden 22.236 mil yükseklikte amaçlanan yörüngesine ulaşamadı.