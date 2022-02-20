Dünya Rusya tatbikatlara devam edecek

Rusya tatbikatlara devam edecek

Dünya

Rusya tatbikatlara devam edecek

Tüm dünyanın gözü Ukrayna sınırındayken, Rusya ve Belarus'tan sonlandırılması beklenen tatbikatlar hakkında yeni bir karar geldi. Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile topraklarında ortak yürüttüğü ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatına devam etme kararı alındığını açıkladı.

20 Şubat 2022, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birlik Devletler’in sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbass'taki durumun ağırlaşması ile bağlantılı olarak, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları, tatbikatlara devam etmeye karar verdi” denildi. 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının normal şartlarda bugün sona ermesi bekleniyordu.

“KOMŞU ÜLKELER MODERN SİLAHLARLA DOLDURULMAKTADIR”

Açıklamada, komşu ülkelerin modern silahlarla donatıldığı ifade edilerek, “Üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere komşu devletlerin topraklarında çok sayıda birlik ve kuvvet grupları oluşturuldu” denildi.

DHA

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