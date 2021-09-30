Bilim & Teknoloji Rusya, TikTok benzeri yeni bir sosyal medya uygulaması test ediyor

Rusya, TikTok benzeri yeni bir sosyal medya uygulaması test ediyor

Bilim & Teknoloji

Rusya, TikTok benzeri yeni bir sosyal medya uygulaması test ediyor

Gazprom-Media şirketi, Yappy adı verilen yeni sosyal paylaşım platformunun testlerine başladı. Yeni platformun kullanıcıları, TikTok’ta olduğu gibi, dikey formatta kaydedilmiş 60 saniyelik kısa videolar çekerek paylaşabiliyor.

30 Eylül 2021, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
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App Store’a yerleştirilen uygulama henüz indirilemiyor, çünkü henüz kapalı beta-test aşamasında bulunuyor. Yappy her ay yaklaşık 300 bloger tarafından test ediliyor.

Yeni uygulamanın bu yılın sonunda hizmete sunulması bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, hedef kitlenin, “kendini geliştirme ve kariyere merak saran ve kişisel tanınma ile maddi başarıyı önemli gören” 35 yaş altı genç insanlar olduğu belirtildi.


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