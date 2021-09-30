Rusya, TikTok benzeri yeni bir sosyal medya uygulaması test ediyor

App Store’a yerleştirilen uygulama henüz indirilemiyor, çünkü henüz kapalı beta-test aşamasında bulunuyor. Yappy her ay yaklaşık 300 bloger tarafından test ediliyor.

Yeni uygulamanın bu yılın sonunda hizmete sunulması bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, hedef kitlenin, “kendini geliştirme ve kariyere merak saran ve kişisel tanınma ile maddi başarıyı önemli gören” 35 yaş altı genç insanlar olduğu belirtildi.



