Ukrayna işgali öncesinde tatbikat bahanesiyle İrlanda'nın güneybatı kıyılarından 240 km. açığına deniz kuvveti göndererek İrlanda'nın ekonomik bölgesini gözetleyen Rusya’nın internete müdahale etmesinden korkuluyordu. Zira, Rusya’nın Yantar gemisi, tatbikat sıralarında Avrupa’ya internet sağlayan kabloların çok yakınındaydı. Durum böyle olunca, tüm Avrupa’yı internetin kesilmesi korkusu sarmıştı. Şimdi fiilen Ukrayna’ya giren Rusya’nın, hem bölgedeki hem de Avrupa’daki internet sorunlarından sorumlu olduğu düşünülüyor.

BÜYÜK ŞİRKETLER BU KABLOLARA GÜVENİYOR

İrlanda açıklarındaki deniz altı kabloları, Avrupa ve Birleşik Krallık'ın internet trafiğinin büyük bir kısmını taşıyor. Facebook, Twitter, Amazon ve Google gibi şirketler, dünyanın dört bir yanındaki İrlanda sunucularından büyük miktarda veri iletmek için bu kablolara güveniyor. Eğer Rusya bu kabloları keserse, internetin tamamen kopma ihtimali var.

Bazı Rus gemilerinin anahtar kabloları kesmeye ya da kurcalamaya yarayacak robotik kolları var. Yantar gemisinin, üzerinde su altı kablolarına dinleme cihazı ekleyecek insanlı ve uzaktan kumandalı dalgıçları olduğu rapor edildi.







