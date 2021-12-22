Dünya Rusya Türk narı ve üzümünü kısıtladı!

Rusya Türk narı ve üzümünü kısıtladı!

Dünya

Rusya Türk narı ve üzümünü kısıtladı!

Rusya'da Türkiye'den ithal edilen nar, üzüm ve biberde yüksek miktarda tarım ilacına rastlandığı için bu ürünlerin ülkeye girmesi geçici olarak askıya alındı. Bu karar ile birlikte Rusya'nın mandalinadan sonra Türkiye'den alınan üç ürün daha eklenmiş oldu.

22 Aralık 2021, Çarşamba 10:20 Son Güncelleme:
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Rusya’daki Tüketicileri Koruma Kurumu “Rospotrebnadzor”, Türkiye’den gelen biber, nar ve yaş üzümde tarım ilacı olarak kullanılan klorpirofis ile asetamiprid kimyasal maddelerine rastlandığını bildirdi.

Tarım ürünlerindeki ilaç seviyesinin özellikle çocuklarda sağlık problemleri yaratabilecek düzeyde olduğu kaydedildi. 

Yasağın yürürlüğe girmesiyle Türkiye’den gelen 60 bin ton yaş üzümle 10 bin ton narın geri gönderildiği de kaydedildi. Yasak Türkiye’den 31 tarım firmasını kapsıyor.

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