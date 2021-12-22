Rusya Türk narı ve üzümünü kısıtladı!

Rusya’daki Tüketicileri Koruma Kurumu “Rospotrebnadzor”, Türkiye’den gelen biber, nar ve yaş üzümde tarım ilacı olarak kullanılan klorpirofis ile asetamiprid kimyasal maddelerine rastlandığını bildirdi.

Tarım ürünlerindeki ilaç seviyesinin özellikle çocuklarda sağlık problemleri yaratabilecek düzeyde olduğu kaydedildi.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle Türkiye’den gelen 60 bin ton yaş üzümle 10 bin ton narın geri gönderildiği de kaydedildi. Yasak Türkiye’den 31 tarım firmasını kapsıyor.