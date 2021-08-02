Rusya - Türkiye karşılaşması! 2020 Tokyo
Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımı Rusya ile karşılaştı. Milliler Rusya karşısında 2-1 öne geçti.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 09:08 Son Güncelleme:
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Rusya - Türkiye voleybol maçı ile Tokyo Olimpiyatları'ndaki heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatları'nda ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yapmıştı. Grupta daha sonra İtalya ve ABD'ye kaybeden Filenin Sultanları Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finali garantilediler.
RUSYA - TÜRKİYE: 1-2
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