Rusya-Türkiye maçı şifresiz yayınlanacak

Türkiye ile Rusya bu akşam Moskova'daki VTB Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TRT 1'den izlenebilecek olan maç öncesi Türkiye, Almanya ile yaptığı hazırlık maçından moralli ayrılmıştı. Güçlü rakibiyle 3-3 berabere kalan ve iyi bir oyun ortaya koyan Türkiye, aynı performansı Rusya karşısında da göstermeye çalışacak.

Kadrodaki tek eksiği Kaan Ayhan olan Türkiye'nin maçı şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Efecan, Ozan, Hakan, Burak

Rusya maçının ardından çarşamba günü Sırbistan'ı konuk edecek Türkiye, maçlarını kazanarak yeniden A Grubu'na dönmeyi amaçlıyor.