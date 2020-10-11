Futbol Rusya-Türkiye maçı şifresiz yayınlanacak

Rusya-Türkiye maçı şifresiz yayınlanacak

Futbol

Rusya-Türkiye maçı şifresiz yayınlanacak

Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde Rusya'ya konuk olacağı maç bu akşam oynanacak. 21:45'te başlayacak B Ligi 3. Grup maçı TRT 1'den izlenebilecek. Türkiye'nin Almanya ile oynadığı hazırlık maçı da yine TRT 1'den verilmişti.

11 Ekim 2020, Pazar 10:51 Son Güncelleme:
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Türkiye ile Rusya bu akşam Moskova'daki VTB Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TRT 1'den izlenebilecek olan maç öncesi Türkiye, Almanya ile yaptığı hazırlık maçından moralli ayrılmıştı. Güçlü rakibiyle 3-3 berabere kalan ve iyi bir oyun ortaya koyan Türkiye, aynı performansı Rusya karşısında da göstermeye çalışacak.

Kadrodaki tek eksiği Kaan Ayhan olan Türkiye'nin maçı şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Efecan, Ozan, Hakan, Burak

Rusya maçının ardından çarşamba günü Sırbistan'ı konuk edecek Türkiye, maçlarını kazanarak yeniden A Grubu'na dönmeyi amaçlıyor.

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