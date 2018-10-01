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Rusya Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü bilet satışı başladı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 15:24
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A Milli Takım ile Rusya arasında oynanacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Rusya’nın Sochi kentindeki Fisht Olympic Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri’nin öncelikli bilet satın alma hakkı iki gün devam edecek.

 Maçın bilet satışı, internet üzerinden gerçekleşiyor. Rusya - Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatı ise 50 TL. İHA


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