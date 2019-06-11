Rusya: Türkiye'ye S-400 satışında sapma yok Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı tüm S-400 baskısına rağmen, teslimatın zamanında ve sorunsuz bir şekilde yapacağını bildirdi.