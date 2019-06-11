Rusya: Türkiye'ye S-400 satışında sapma yok

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı tüm S-400 baskısına rağmen, teslimatın zamanında ve sorunsuz bir şekilde yapacağını bildirdi.

11 Haziran 2019, Salı 15:30 Son Güncelleme:
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Rusya: Türkiye'ye S-400 satışında sapma yok

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın verdiği bilgilere göre S-400 teslimatı Temmuz ayı içerisinde planlandığı şekilde gerçekleşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Yardımcısı Yuri Ushakov, "Rusya S-400 füze sistemini temmuzda teslim etmeyi planlıyor" dedi.

SERGEY RAYBAKOV: SAPMA YOK

Gün içinde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye'ye gönderilecek S-400 hava savunma sisteminde bir sapma olmadığını ifade etti.

Ryabkov, ABD'nin gerçekleştirdiği hamlelere karşı Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini bildirdi.

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