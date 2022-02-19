Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim arttı! Donbass’ta son durum

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim arttı! Donbass’ta son durum

Dünya

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim arttı! Donbass’ta son durum

Ukrayna ordusu, Donbass’ta düzenlenen saldırıda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

19 Şubat 2022, Cumartesi 20:56 Son Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Donbass’taki son duruma yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi. Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu. Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.

İHA

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