Rusya-Ukrayna savaşı gözlerin iki ülkenin ordusuna çevrilmesine neden oldu. Sıcak çatışma haberleri gelen Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy orduya direnme emri verirken, eli silah tutan her vatandaşa silah verileceğini açıkladı. Yaşanan korkutucu gelişmelerin ardından Global Firepower'ın 2021 raporu bilgileri ile Rusya-Ukrayna askeri güçleri karşılaştırması yapılmaya başlandı. İşte Rusya ve Ukrayna ordularına ilişkin rakamlar…

RUSYA-UKRAYNA ASKERİ GÜÇLERİ KARŞILAŞTIRMASI

ORDU SIRALAMASI

Rusya ordusu dünya sıralamasında 2. sırada yer alıyor, Ukrayna ise dünya orduları arasında 25'inci sırada.

ASKERİ PERSONEL SAYISI

Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. (Rusya’nın yaklaşık nüfusu 141 milyon)

Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin. (Ukrayna nüfusu yaklaşık 44 milyon)

Rusya, Ukrayna 759 bin daha fazla aktif personele sahip.

YEDEK PERSONEL SAYISI VE PARAMİLİTER GÜÇ

Rusya'nın yedek personel sayısı 2 milyon iken Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin.

Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.

SAVUNMA HARCAMALARI

Rusya'nın 42 milyar 149 milyon dolar savunma harcaması bulunurken,

Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar.

DIŞ BORÇ

Rusya'nın dış borcu 539 milyar 600 milyon dolar iken Ukrayna'nın dış borcu 130 milyar dolar.

DOLAR REZERVİ

Rusya 432 milyar 700 milyon dolar döviz rezervine sahip, Ukrayna'nın döviz rezervi ise 18 milyar 810 milyon dolar.

Satın alma gücü paritesi bakımından 4 trilyon 025 milyarlık güce sahip Rusya dünyada altıncı sırada yer alıyor. Ukrayna ise 378 milyar 450 milyon dolar dünya sıralamasında 48'inci sırada.

HAVA ARACI

Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144, Ukrayna'nın toplam hava aracı 285.

Rusya'nın 789, Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor.

Rusya 742 saldırı uçağı ile küresel ateş gücü sıralamasında dünyada ikinci sırada, Ukrayna’nın ise 25 saldırı uçağı var.

HELİKOPTER GÜCÜ

Rusya'nın 1540, Ukrayna'nın 111 helikopteri var,

Rusya'nın saldırı helikopteri 538 iken, Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut.

TANK VE ZIRHLI ARAÇ

13 bin tank ile Rusya tank gücü bakımından dünyada lider konumunda Ukrayna ise 2430 tanka sahip.

Rusya'nın 27 bin, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı mevcut.

TOPÇU

Rusya kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunuyor ve 6 bin 540 topçusu var. Ukrayna ise 785 topçuya sahip.

Rusya 4 bin 465 ve Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

UÇAK GEMİSİ

Rusya'nın ise 1 uçak gemisi arken, Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor.

DENİZ GÜCÜ

Rusya’nın 64 denizaltısı var Ukrayna ordusunun yok.

Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunurken Ukrayna’da mevcut değil

Rusya'nın ise 11 fırkateyni, Ukrayna'nın bir fırkateyni bulunuyor.

Rusya 85 korvete sahip Ukrayna’nın korveti yok.

Rusya 48 mayın gemisi sahibiyken Ukrayna'nın envanterinde bu gemi mevcut değil.